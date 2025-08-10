ЦНС: кремлівські посіпаки імітують вирішення водної кризи на Донбасі
російські окупанти імітують порятунок річки Кальміус на Донеччині, проводячи локальні зачистки. Річка залишається забрудненою будівельним сміттям та промисловими відходами.
російські окупанти за вказівкою гауляйтера пушиліна "рятують" річку Кальміус на ТОТ Донеччини, насправді ж це чергова "показуха" для пропаганди. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що "роботи" обмежились локальною зачисткою кількох ділянок біля сіл Вознесенка, Придорожне й Авдотьїно.
Тим часом річка на 100% забруднена будівельним сміттям, токсичними відходами та промисловими викидами з Маріуполя. Жодного екологічного аудиту, плану чи ліквідації джерел забруднення
У ЦНС вказують, що "вирішення проблем від окупантів - це димова завіса", а відновлення води можливе лише після деокупації.
У тимчасово окупованому Маріуполі річка Кальчик опинилася на межі екологічної катастрофи. Містяни б'ють на сполох, адже російські окупанти зливають у водойму каналізаційні стоки й відходи з промислових підприємств.
Раніше УНН писав, що водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані, річище річки Салгир повністю висохло від водосховища до центру міста.
