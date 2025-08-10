ЦНС: кремлевские приспешники имитируют решение водного кризиса на Донбассе
Киев • УНН
российские оккупанты имитируют спасение реки Кальмиус в Донецкой области, проводя локальные зачистки. Река остается загрязненной строительным мусором и промышленными отходами.
российские оккупанты по указанию гауляйтера Пушилина "спасают" реку Кальмиус на ВОТ Донетчины, на самом деле это очередная "показуха" для пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что "работы" ограничились локальной зачисткой нескольких участков возле сел Вознесенка, Придорожное и Авдотьино.
Тем временем река на 100% загрязнена строительным мусором, токсичными отходами и промышленными выбросами из Мариуполя. Никакого экологического аудита, плана или ликвидации источников загрязнения
В ЦНС указывают, что "решение проблем от оккупантов - это дымовая завеса", а восстановление воды возможно только после деоккупации.
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик оказалась на грани экологической катастрофы. Горожане бьют тревогу, ведь российские оккупанты сливают в водоем канализационные стоки и отходы с промышленных предприятий.
Ранее УНН писал, что водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии, русло реки Салгир полностью высохло от водохранилища до центра города.
Водный кризис на оккупированных территориях Украины усугубляется, вызывая антисанитарные условия - ISW25.07.25, 02:57 • 17633 просмотра