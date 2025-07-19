Водна катастрофа в окупованому Сімферополі: пересохли одразу декілька річок
Київ • УНН
Водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані, річище річки Салгір повністю висохло від водосховища до центру міста. Причиною стало переведення Сімферопольського водосховища у режим накопичення.
Водні об’єкти Сімферополя опинилися у критичному стані, зокрема річище річки Салгір повністю висохло на ділянці від місцевого водосховища до центру міста. Сильно обміліла також річка Малий Салгір та ставок у Гагарінському парку. Причиною стало переведення Сімферопольського водосховища у режим накопичення, пише УНН із посиланням на телеграм-канал "Крим.Реалії".
Водні об'єкти Сімферополя у критичному стані"
За його інформацією, особливу тривогу викликає стан річки Салгір, річище повністю висохло від Сімферопольського водосховища до кінотеатру Сімферополь.
Сильно обміліла і річка Малий Салгір у Сімферополі – головна притока Салгіра, перетворившись на струмок. Через зниження рівня ґрунтових вод міліє ставок у Гагарінському парку кримської столиці, тут водовідвідний канал порожній через падіння рівня у водоймі, вода починає цвісти, що небезпечно для місцевої фауни
Як повідомляється, Сімферопольське водосховище перевели в режим накопичення стратегічного запасу корисного об'єму води, у зв'язку з цим спуск води з нього в річку Салгір припинено.
В окупованому Криму практично пересохли одразу дві великі річки20.08.24, 15:40 • 21518 переглядiв