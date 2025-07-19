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Водна катастрофа в окупованому Сімферополі: пересохли одразу декілька річок

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Водні об'єкти Сімферополя перебувають у критичному стані, річище річки Салгір повністю висохло від водосховища до центру міста. Причиною стало переведення Сімферопольського водосховища у режим накопичення.

Водна катастрофа в окупованому Сімферополі: пересохли одразу декілька річок

Водні об’єкти Сімферополя опинилися у критичному стані, зокрема річище річки Салгір повністю висохло на ділянці від місцевого водосховища до центру міста. Сильно обміліла також річка Малий Салгір та ставок у Гагарінському парку. Причиною стало переведення Сімферопольського водосховища у режим накопичення, пише УНН із посиланням на телеграм-канал "Крим.Реалії".

Водні об'єкти Сімферополя у критичному стані" 

- повідомив місцевий краєзнавець на умовах анонімності.

За його інформацією, особливу тривогу викликає стан річки Салгір, річище повністю висохло від Сімферопольського водосховища до кінотеатру Сімферополь.

Сильно обміліла і річка Малий Салгір у Сімферополі – головна притока Салгіра, перетворившись на струмок. Через зниження рівня ґрунтових вод міліє ставок у Гагарінському парку кримської столиці, тут водовідвідний канал порожній через падіння рівня у водоймі, вода починає цвісти, що небезпечно для місцевої фауни 

– повідомив він.

Як повідомляється, Сімферопольське водосховище перевели в режим накопичення стратегічного запасу корисного об'єму води, у зв'язку з цим спуск води з нього в річку Салгір припинено.

В окупованому Криму практично пересохли одразу дві великі річки20.08.24, 15:40 • 21518 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НППогода та довкілля
Сімферополь
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