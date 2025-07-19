Водная катастрофа в оккупированном Симферополе: пересохли сразу несколько рек

Водные объекты Симферополя оказались в критическом состоянии, в частности русло реки Салгир полностью высохло на участке от местного водохранилища до центра города. Сильно обмелела также река Малый Салгир и пруд в Гагаринском парке. Причиной стал перевод Симферопольского водохранилища в режим накопления, пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал "Крым.Реалии".

Водные объекты Симферополя в критическом состоянии" - сообщил местный краевед на условиях анонимности.

По его информации, особую тревогу вызывает состояние реки Салгир, русло полностью высохло от Симферопольского водохранилища до кинотеатра Симферополь.

Сильно обмелела и река Малый Салгир в Симферополе – главный приток Салгира, превратившись в ручей. Из-за снижения уровня грунтовых вод мелеет пруд в Гагаринском парке крымской столицы, здесь водоотводный канал пуст из-за падения уровня в водоеме, вода начинает цвести, что опасно для местной фауны – сообщил он.

Как сообщается, Симферопольское водохранилище перевели в режим накопления стратегического запаса полезного объема воды, в связи с этим спуск воды из него в реку Салгир прекращен.

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