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Водная катастрофа в оккупированном Симферополе: пересохли сразу несколько рек

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии, русло реки Салгир полностью высохло от водохранилища до центра города. Причиной стал перевод Симферопольского водохранилища в режим накопления.

Водная катастрофа в оккупированном Симферополе: пересохли сразу несколько рек

Водные объекты Симферополя оказались в критическом состоянии, в частности русло реки Салгир полностью высохло на участке от местного водохранилища до центра города. Сильно обмелела также река Малый Салгир и пруд в Гагаринском парке. Причиной стал перевод Симферопольского водохранилища в режим накопления, пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал "Крым.Реалии".

Водные объекты Симферополя в критическом состоянии" 

- сообщил местный краевед на условиях анонимности.

По его информации, особую тревогу вызывает состояние реки Салгир, русло полностью высохло от Симферопольского водохранилища до кинотеатра Симферополь.

Сильно обмелела и река Малый Салгир в Симферополе – главный приток Салгира, превратившись в ручей. Из-за снижения уровня грунтовых вод мелеет пруд в Гагаринском парке крымской столицы, здесь водоотводный канал пуст из-за падения уровня в водоеме, вода начинает цвести, что опасно для местной фауны 

– сообщил он.

Как сообщается, Симферопольское водохранилище перевели в режим накопления стратегического запаса полезного объема воды, в связи с этим спуск воды из него в реку Салгир прекращен.

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки20.08.24, 15:40 • 21517 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧППогода и окружающая среда
Симферополь
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