В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки - Биюк-Карасу и Танасу, протекающие в Белогорске, передает УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».

Как рассказал СМИ местный краевед, имя которого редакция не называет из соображений безопасности, пересыхание рек связано с длительной засухой и аномальной жарой, установившейся в Крыму.

«Теперь следует ожидать быстрого обмеления Северо-Крымского канала, потому что он преимущественно пополнялся водой из Биюк-Караса, воды Салгира давно до него не доходят. А потом быстро обмелеют и водохранилища Юго-Восточного Крыма, которые наполняются водами Северо-Крымского канала, со всеми вытекающими последствиями», - рассказал краевед.

Ранее сообщалось, что Тайганское водохранилище в Белогорском районе Крыма настолько обмелело, что из него прекратили сброс воды в реку Биюк-Карасу. Месяц назад по той же причине прекратили сброс воды из Белогорского водохранилища.

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