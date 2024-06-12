В оккупированном Крыму длительная засуха, усиленная жарой, наносит огромный ущерб местным аграриям и крестьянам, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным издания, засуха настолько сильная, что страдают даже засухоустойчивые культуры.

"От засухи пострадала урожайность зерновых. Но многие другие культуры пострадали гораздо сильнее, некоторые поля бобовых вообще забросили, потому что нет урожая, например, поле гороха возле Белогорска. Что говорить, если даже засухоустойчивые поля эфиромасличных культур высыхают. Такого давно не было. В условиях, когда для орошения нет воды, засуха становится страшным бичом для крымских аграриев", - рассказал Крым.Реалии аграрий из Белогорского района, фамилию которого редакция не называет из соображений безопасности.

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В сложившихся условиях многие селяне отказываются от ведения личного подсобного хозяйства.

"Все высохло, клубники в этом году было мало, а поляны лесной ягоды вообще выгорели от жары, косточковые плоды есть, но они мелкие. Из-за жары и засухи уже нет зеленой травы, одни сухостои, надои молока резко упали. Сенокоса в таких условиях не будет, а значит - придется закупать сено по высоким ценам, если оно вообще будет. В таких условиях селяне начинают сокращать поголовье скота, отказываются от огородов. Во многих селах давление воды в системе уже низкое, поскольку расход воды идет сверх нормы. Думаю, что вскоре начнутся отключения, этим летом в Крыму с водой будет большая проблема", - отметил аграрий.

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В Крыму из-за продолжающейся засухи и высоких температур продолжает ухудшаться ситуация с наполняемостью водных объектов. Некоторые мелкие реки уже пересохли, более крупные - на грани пересыхания.