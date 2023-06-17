Меджлис о влиянии подрыва Каховской ГЭС на Крым: питьевой воды хватает, однако агросектор страдает

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«Вследствие подрыва дамбы Каховского водохранилища вода теперь по Северо-Крымскому каналу не поступает, не поступает на полуостров. Эта вода преимущественно использовалась для аграрного сектора, для орошения земель. И здесь Крым будет испытывать проблемы.

Что касается питьевой воды и для коммунального хозяйства, то в этом году вследствие погодных условий водохранилища в Крыму заполнены. И в этом году, если до конца года не будет освобожден от российских оккупантов Крым, воды будет достаточно», – сказал Чубаров.

Детали

Тем не менее, председатель Меджлиса отмечает, что «большие проблемы» на будущее Крыма с водой все равно придется решать.

«Потому что мы думаем о развитии украинского Крыма после его освобождения. И понятно, что надо будет кардинально решать с водоснабжением. Или надо будет восстанавливать водоснабжение через канал, а это надо строить снова плотину. Если такой вариант не будет принят, возможно, будут найдены новые технологии поставки воды. Возможно, это будут огромные водопроводы. Но все равно днепровская вода должна и будет в Крым поставляться, потому что без этого Крым не выживет», – сказал Чубаров.

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