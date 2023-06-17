Меджлис о влиянии подрыва Каховской ГЭС на Крым: питьевой воды хватает, однако агросектор страдает
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что разрушение Каховской ГЭС сказалось на агросекторе оккупированного Крыма, но питьевой воды там пока хватает. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, пишет УНН.
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«Вследствие подрыва дамбы Каховского водохранилища вода теперь по Северо-Крымскому каналу не поступает, не поступает на полуостров. Эта вода преимущественно использовалась для аграрного сектора, для орошения земель. И здесь Крым будет испытывать проблемы.
Что касается питьевой воды и для коммунального хозяйства, то в этом году вследствие погодных условий водохранилища в Крыму заполнены. И в этом году, если до конца года не будет освобожден от российских оккупантов Крым, воды будет достаточно», – сказал Чубаров.
Детали
Тем не менее, председатель Меджлиса отмечает, что «большие проблемы» на будущее Крыма с водой все равно придется решать.
«Потому что мы думаем о развитии украинского Крыма после его освобождения. И понятно, что надо будет кардинально решать с водоснабжением. Или надо будет восстанавливать водоснабжение через канал, а это надо строить снова плотину. Если такой вариант не будет принят, возможно, будут найдены новые технологии поставки воды. Возможно, это будут огромные водопроводы. Но все равно днепровская вода должна и будет в Крым поставляться, потому что без этого Крым не выживет», – сказал Чубаров.
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