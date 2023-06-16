Не світлом єдиним: У Севастополі проблеми з водопостачанням та інтернетом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі, Крим, виникли проблеми з водопостачання та інтернетом. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає УНН.
Цитата
“Що з водою? Що з інтернетом?” - пишуть телеграм-канали.
Також місцеві мешканці ділять відео, на яких видно, як знизився напір води.
Нагадаємо
В окупованому Криму низка населених пунктів залишилась без світла. Наразі відомо про відключення у Севастополі та Алушті.