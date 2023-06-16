Частина Севастополя залишилась без світла. Є повідомлення про відключення в Алушті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В окупованому Криму низка населених пунктів залишилась без світла. Наразі відомо про відключення у Севастополі та Алушті, передає УНН із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.
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Після 22:00 стали з'являтись повідомлення про відключення світла в Севастополі.
"Частина Севастополя залишилась без світла. Є повідомлення про відключення в Алушті", - повідомляє "ЧП Севастополь".
Наразі вже є реакція окупаційного "губернатора" Севастополя михайла развожаєва, який повідомив про відключення автоматики на підстанції".
"Бачу ваші повідомлення про збій у подачі електроенергії у Севастополі. За попередньою інформацією, відключилася автоматика на підстанції "Севастопольська".
Фахівці працюють із відновлення електропостачання споживачам міста Севастополя. Їм знадобиться кілька годин", - написав развожаєв.
Крім того, вже почали з'являтись повідомлення про відключення світла в Алушті.