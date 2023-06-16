Часть Севастополя осталась без света. Есть сообщения об отключении в Алуште
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В оккупированном Крыму ряд населенных пунктов остался без света. Известно об отключении в Севастополе и Алуште, передает УНН со ссылкой на сообщения местных Telegram-каналов.
Детали
После 22:00 стали появляться сообщения об отключении света в Севастополе.
"Часть Севастополя осталась без света. Есть сообщения об отключении в Алуште", - сообщает "ЧП Севастополь".
Сейчас уже есть реакция оккупационного "губернатора" Севастополя михаила развожаева, который сообщил об отключении автоматики на подстанции".
"Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская".
Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителей города Севастополя. Им понадобится несколько часов", - написал развожаев.
Кроме того, уже начали появляться сообщения об отключении света в Алуште.