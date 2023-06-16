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Часть Севастополя осталась без света. Есть сообщения об отключении в Алуште

Киев • УНН

 • 1133036 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В оккупированном Крыму ряд населенных пунктов остался без света. Известно об отключении в Севастополе и Алуште, передает УНН со ссылкой на сообщения местных Telegram-каналов.

Часть Севастополя осталась без света. Есть сообщения об отключении в Алуште

Детали

После 22:00 стали появляться сообщения об отключении света в Севастополе. 

"Часть Севастополя осталась без света. Есть сообщения об отключении в Алуште", - сообщает "ЧП Севастополь".

Сейчас уже есть реакция оккупационного "губернатора" Севастополя михаила развожаева, который сообщил об отключении автоматики на подстанции".

"Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская".

Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителей города Севастополя. Им понадобится несколько часов", - написал развожаев.

Кроме того, уже начали появляться сообщения об отключении света в Алуште.

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