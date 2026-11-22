У румунських горах Марамуреш поблизу кордону з Україною рятувальники виявили трьох українців, один із яких був мертвим, а двоє інших залишилися живими. Про це повідомляє румунське видання Digi24, пише УНН.

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Пошукова операція відбувалася неподалік населеного пункту Репедеа, розташованого поблизу українсько-румунського кордону. Спочатку рятувальні групи знайшли двох українських громадян живими.

Згодом під час подальших пошуків виявили третього чоловіка, який уже не подавав ознак життя.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі українця

За попередньою інформацією, чоловіки могли заблукати в гірській місцевості після незаконного перетину державного кордону.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини загибелі українця. Точна причина смерті поки невідома.

Інформації про вік загиблого та стан здоров'я двох врятованих чоловіків наразі немає.

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