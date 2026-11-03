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Біля Евересту зіткнулися два гелікоптери: загинув турист

Київ • УНН

 • 422 перегляди

В районі базового табору Евересту зіткнулися два гелікоптери. Загинув турист з Індії, громадянина Нової Зеландії врятували.

Біля Евересту зіткнулися два гелікоптери: загинув турист
Фото: indiatoday.in

Іноземний турист загинув, а ще один отримав поранення внаслідок зіткнення двох гелікоптерів, які готувались до посадки в районі гори Еверест у Непалі 3 листопада. Про це повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Загинув громадянин Індії. Громадянина Нової Зеландії врятовано, повідомив Reuters головний офіцер округу Солухумбу Каман Сінгх Тапа Магар.

Інцидент стався в районі базового табору гори Еверест, сказав Магар.

Гелікоптери експлуатувалися двома приватними фірмами: Fishtail Air та Dynasty Air.

Fishtail Air заявила, що її гелікоптер перевозив пасажирів, яких було врятовано з регіону Евересту, коли він розбився під час посадки.

Індієць та новозеландець на борту були туристами, повідомив представник Fishtail.

Представник Dynasty Air сказав, що їхній гелікоптер перевозив лише вантаж.

Аварія сталася в пік сезону трекінгу в Непалі, коли гелікоптери перевозять туристів та альпіністів у регіоні.

Гідів на Евересті підозрюють в отруєнні туристів заради фальшивих евакуацій02.04.26, 18:04 • 4428 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Нова Зеландія
Непал
Індія