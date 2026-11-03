Біля Евересту зіткнулися два гелікоптери: загинув турист
Київ • УНН
В районі базового табору Евересту зіткнулися два гелікоптери. Загинув турист з Індії, громадянина Нової Зеландії врятували.
Іноземний турист загинув, а ще один отримав поранення внаслідок зіткнення двох гелікоптерів, які готувались до посадки в районі гори Еверест у Непалі 3 листопада. Про це повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Загинув громадянин Індії. Громадянина Нової Зеландії врятовано, повідомив Reuters головний офіцер округу Солухумбу Каман Сінгх Тапа Магар.
Інцидент стався в районі базового табору гори Еверест, сказав Магар.
Гелікоптери експлуатувалися двома приватними фірмами: Fishtail Air та Dynasty Air.
Fishtail Air заявила, що її гелікоптер перевозив пасажирів, яких було врятовано з регіону Евересту, коли він розбився під час посадки.
Індієць та новозеландець на борту були туристами, повідомив представник Fishtail.
Представник Dynasty Air сказав, що їхній гелікоптер перевозив лише вантаж.
Аварія сталася в пік сезону трекінгу в Непалі, коли гелікоптери перевозять туристів та альпіністів у регіоні.
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