Возле Эвереста столкнулись два вертолёта: погиб турист
Киев • УНН
В районе базового лагеря Эвереста столкнулись два вертолёта. Погиб турист из Индии, гражданина Новой Зеландии спасли.
Иностранный турист погиб, а ещё один получил ранения в результате столкновения двух вертолётов, готовившихся к посадке в районе горы Эверест в Непале 3 ноября. Об этом сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Погиб гражданин Индии. Гражданин Новой Зеландии был спасён, сообщил Reuters главный окружной офицер Солукхумбу Каман Сингх Тапа Магар.
Инцидент произошёл в районе базового лагеря горы Эверест, сказал Магар.
Вертолёты эксплуатировались двумя частными компаниями: Fishtail Air и Dynasty Air.
Fishtail Air заявила, что её вертолёт перевозил пассажиров, спасённых из региона Эвереста, когда разбился во время посадки.
Индиец и новозеландец на борту были туристами, сообщил представитель Fishtail.
Представитель Dynasty Air сказал, что их вертолёт перевозил только груз.
Авария произошла в разгар сезона треккинга в Непале, когда вертолёты перевозят туристов и альпинистов в регионе.
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