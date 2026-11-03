Возле Эвереста столкнулись два вертолёта: погиб турист

Фото: indiatoday.in

Иностранный турист погиб, а ещё один получил ранения в результате столкновения двух вертолётов, готовившихся к посадке в районе горы Эверест в Непале 3 ноября. Об этом сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Погиб гражданин Индии. Гражданин Новой Зеландии был спасён, сообщил Reuters главный окружной офицер Солукхумбу Каман Сингх Тапа Магар.

Инцидент произошёл в районе базового лагеря горы Эверест, сказал Магар.

Вертолёты эксплуатировались двумя частными компаниями: Fishtail Air и Dynasty Air.

Fishtail Air заявила, что её вертолёт перевозил пассажиров, спасённых из региона Эвереста, когда разбился во время посадки.

Индиец и новозеландец на борту были туристами, сообщил представитель Fishtail.

Представитель Dynasty Air сказал, что их вертолёт перевозил только груз.

Авария произошла в разгар сезона треккинга в Непале, когда вертолёты перевозят туристов и альпинистов в регионе.

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