Не светом единым: В Севастополе проблемы с водоснабжением и интернетом в Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во временно оккупированном Севастополе, Крым, возникли проблемы с водоснабжением и интернетом. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает УНН.
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“Что с водой? Что с интернетом?” - пишут телеграм-каналы.
Также местные жители делят видео, на которых видно, как снизился напор воды.
Напомним
В оккупированном Крыму ряд населенных пунктов остался без света. Известно об отключении в Севастополе и Алуште.