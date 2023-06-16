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Не светом единым: В Севастополе проблемы с водоснабжением и интернетом в Севастополе

Киев • УНН

 • 1218176 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во временно оккупированном Севастополе, Крым, возникли проблемы с водоснабжением и интернетом. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает УНН.

Не светом единым: В Севастополе проблемы с водоснабжением и интернетом в Севастополе

Цитата

“Что с водой? Что с интернетом?” - пишут телеграм-каналы. 

Также местные жители делят видео, на которых видно, как снизился напор воды.

Напомним

В оккупированном Крыму ряд населенных пунктов остался без света. Известно об отключении в Севастополе и Алуште. 

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