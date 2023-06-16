Не светом единым: В Севастополе проблемы с водоснабжением и интернетом в Севастополе

Цитата

“Что с водой? Что с интернетом?” - пишут телеграм-каналы.

Также местные жители делят видео, на которых видно, как снизился напор воды.

Напомним

В оккупированном Крыму ряд населенных пунктов остался без света. Известно об отключении в Севастополе и Алуште.