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Меджліс про вплив підриву Каховської ГЕС на Крим: питної води вистачає, проте агросектор страждає

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що руйнування Каховської ГЕС позначилося на агросекторі окупованого Криму, але питної води там наразі вистачає. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, пише УНН.

Меджліс про вплив підриву Каховської ГЕС на Крим: питної води вистачає, проте агросектор страждає

Цитата

«Внаслідок підриву дамби Каховського водосховища вода тепер Північнокримським каналом не поступає, не надходить до півострова. Ця вода переважно використовувалася для аграрного сектору, для зрошення земель. І тут Крим буде відчувати проблеми.

Що стосується питної води і для комунального господарства, то цього року внаслідок погодних умов водосховища в Криму заповнені. І цього року, якщо до кінця року не буде звільнений від російських окупантів Крим, води буде достатньо», – сказав Чубаров.

Деталі

Проте, голова Меджлісу зазначає, що «великі проблеми» на майбутнє Криму з водою все одно доведеться вирішувати.

«Бо ми думаємо про розвиток українського Криму після його звільнення. І зрозуміло, що треба буде кардинально вирішувати з водопостачанням. Чи треба буде відновлювати водопостачання через канал, а це треба будувати знову греблю. Якщо такий варіант не буде ухвалений, можливо, будуть знайдені нові технології постачання води. Можливо, це будуть величезні водогони. Але все одно дніпровська вода має і буде в Крим постачатися, бо без цього Крим не виживе», – сказав Чубаров.

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