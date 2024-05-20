Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала

В Крыму из-за засушливой весны российские власти вынуждены использовать накопленные за зиму ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала. Если до третьей декады мая шел сброс воды только из Белогорского водохранилища, то сейчас открыли отводные шлюзы и Тайганского. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает УНН.

Детали

По информации, из-за активного сброса воды из Белогорского водохранилища уровень воды здесь стал намного ниже обычных показателей для этого времени года.

"Обычно такой низкий уровень воды в Белогорском водохранилище мы наблюдаем в августе-сентябре, а в этом году - в мае... Это очень тревожный сигнал, который демонстрирует, что проблема вододефицита в Крыму актуализировалась намного раньше, чем ожидалось после богатой на осадки зимы. При таких условиях уже с середины лета заполнять Северо-Крымский канал внутренними ресурсами Крыма будет не под силу", - рассказал местный житель.

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