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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала
Из-за засушливой весны российские власти в Крыму вынуждены использовать ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала, что свидетельствует об острой проблеме нехватки воды раньше, чем ожидалось.
Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы
По словам Президента Зеленского, подготовлено несколько новых соглашений по безопасности между Украиной и европейскими странами, и еще ряд соглашений с партнерами находится на стадии доработки.
После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов
Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов больницам и школам в 5 населенных пунктах Харьковской области, чтобы помочь им работать во время перебоев с электроснабжением, вызванных постоянными ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры со стороны России.
Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях
Президент Зеленский обсудил ситуацию в Харьковской и Донецкой областях с военным командующим, заявив, что Украина везде сохраняет контроль, несмотря на использование Россией управляемых авиабомб, и отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.
Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине
Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий очередную партию танков Leopard, боеприпасы, зенитные ракеты для систем Patriot, системы противодействия беспилотникам и оптико-электронные системы наблюдения.
Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024
Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.
Обучение в августе и рабочие дни каждую субботу: Минобразования предоставило рекомендации по графику студентов на новый учебный год
Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации учреждениям высшего и профессионально-технического образования адаптировать график учебного года 2024/2025 для обеспечения экономного использования энергоресурсов.
Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб
Российско-оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Покровском направлении, ведут активные наступательные действия на нескольких фронтах, наталкиваясь на ожесточенное сопротивление украинских войск, которые уверенно удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.
США не причастны к падению вертолета Раиси - Остин
Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси разбился из-за технической неисправности, в результате чего погиб он и другие люди. В США уверяют, что не причастны к инциденту.
Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА
Гибель командира "Цунами" Александра Гостищева во время обстрела стала личной трагедией для главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.