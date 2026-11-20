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Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в течение последних нескольких месяцев обсуждали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки россии. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным издания, Вашингтон рассматривает два варианта прекращения войны. Первый предусматривает вывод украинских войск из контролируемой Киевом части Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО. Второй предусматривает прекращение боевых действий по нынешней линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США и европейских союзников без вступления в альянс.

При этом в неофициальном документе, распространенном после переговоров в Абу-Даби и на который ссылается WSJ, москва требовала исключить из Конституции Украины положение о курсе на вступление в НАТО.

В то же время, как сообщает Радио Свобода, заместитель главы МИД рф сергей рябков заявил, что любые формы "квазичленства" Украины в НАТО в рамках гарантий безопасности являются неприемлемыми для москвы.

Дополнительно

Ранее американский посланник Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для предоставления Украине гарантий безопасности, подобных положению НАТО о взаимной обороне, но подчеркнул, что Вашингтон также должен защищать свои интересы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, что страны-партнеры имеют общее восприятие 5-й статьи НАТО, такое, как ее понимает Украина.