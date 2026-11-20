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Спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер впродовж останніх кількох місяців обговорювали на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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За даними видання, Вашингтон розглядає два варіанти припинення війни. Перший передбачає виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу в обмін на повноправне членство в НАТО. Другий передбачає припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту та надання Україні гарантій безпеки з боку США та європейських союзників без вступу до альянсу.

При цьому в неофіційному документі, поширеному після переговорів в Абу-Дабі, і на який посилається WSJ, москва вимагала виключити з Конституції України положення про курс на вступ до НАТО.

Водночас, як повідомляє Радіо Свобода, заступник глави МЗС рф сергій рябков заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для москви.

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Раніше американський посланець Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп відкритий для надання Україні гарантій безпеки, подібних до пункту НАТО про взаємну оборону, але наголосив, що Вашингтон також повинен захищати свої інтереси.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений, що країни-партнери мають спільне сприйняття 5-ї статті НАТО, як це розуміє Україна.