Европейская комиссия сообщила 20 ноября, что выделила на укрепление финансовой стабильности Украины и продвижение реформ еще 7,9 миллиарда евро — крупнейший разовый транш за всю историю программы Ukraine Facility. Украина уже получила финансирование, сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 7,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственного управления страны, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Это крупнейший отдельный транш, предоставленный ЕС Украине в рамках Ukraine Facility - указали в Еврокомиссии 20 ноября.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по этому поводу заявила:

Украина продолжает проводить реформы, одновременно защищаясь каждый день. Сегодня мы выделяем почти 8 миллиардов евро — это крупнейшая выплата, осуществленная на сегодняшний день. Это четко показывает: реальный прогресс в реформах приносит реальные результаты и преимущества. По мере того как Украина настойчиво продвигается по своему европейскому пути, она может рассчитывать на нашу поддержку

ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро

Украина подтвердила получение транша

"Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший разовый транш за всю историю программы. Средства уже поступили в государственный бюджет", — отметил Премьер Корецкий в социальных сетях.

"Они являются жизненно важной поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны. С учетом этого поступления Украина в этом году уже получила 13,57 млрд евро по программе Ukraine Facility", — подчеркнул он.

По словам Премьера, "финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мероприятий, предусмотренных Планом Украины".

"Несмотря на войну, продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции", — указал он.

"Искренне благодарен президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Европейской комиссии и всем государствам — членам ЕС за доверие, последовательную поддержку и конкретные решения, которые укрепляют Украину", — отметил Корецкий.