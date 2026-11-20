Європейська комісія повідомила 20 листопада, що виділила на зміцнення фінансової стабільності України та просування реформ ще 7,9 мільярда євро, найбільший одноразовий транш за всю історію програми Ukraine Facility. Україна вже отримала фінансування, повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.

Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 7,9 мільярда євро для підтримки фінансових потреб та підтримки функціонування державного управління країни, яка продовжує захищатися від російської агресії. Це найбільший окремий транш, здійснений ЄС Україні в межах Ukraine Facility - вказали у Єврокомісії 20 листопада.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з цього приводу вказала:

Україна продовжує проводити реформи, водночас захищаючись щодня. Сьогодні ми виділяємо майже 8 мільярдів євро, що є найбільшою виплатою, здійсненою на сьогодні. Це чітко показує: реальний прогрес у реформах приносить реальні результати та переваги. У міру того, як Україна наполегливо просувається своїм європейським шляхом, вона може розраховувати на нашу підтримку

ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро

Україна підтвердила отримання траншу

"Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми. Кошти вже надійшли до державного бюджету", - зазначив Прем'єр Корецький у соцмережах.

"Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни. З урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility", - наголосив він.

Зі слів Прем'єра, "фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України".

"Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом", - вказав він.

"Щиро вдячний Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за довіру, послідовну підтримку та конкретні рішення, які посилюють Україну", - зазначив Корецький.