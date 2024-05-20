Крим використовує ресурси водосховищ для наповнення Північно-Кримського каналу
Київ • УНН
Через посушливу весну російська влада в Криму змушена використовувати ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ для наповнення Північно-Кримського каналу, що свідчить про гостру проблему нестачі води раніше, ніж очікувалося.
У Криму через посушливу весну російська влада змушена використовувати накопичені за зиму ресурси Білогірського та Тайганського водосховищ для наповнення Північно-Кримського каналу. Якщо до третьої декади травня йшло скидання води лише з Білогірського водосховища, то зараз відкрили відвідні шлюзи та Тайганського. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає УНН.
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За інформацією, через активне скидання води з Білогірського водосховища рівень води тут став набагато нижчим за звичайні показники для цієї пори року.
"Зазвичай такий низький рівень води в Білогірському водосховищі ми спостерігаємо в серпні-вересні, а цього року – у травні... Це дуже тривожний сигнал, який демонструє, що проблема вододефіциту в Криму актуалізувалася набагато раніше, ніж очікували після багатої на опади зими. За таких умов вже з середини літа заповнювати Північно-Кримський канал внутрішніми ресурсами Криму буде не під силу", – розповів місцевий житель.
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