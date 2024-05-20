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Еколог розповів, як змінюється дно колишнього Каховського водосховища

Еколог розповів, як змінюється дно колишнього Каховського водосховища

Київ • УНН

 • 71979 перегляди

На 150 тис. гектарах висохлого ґрунту колишнього Каховського водосховища в Дніпропетровській області після того, як російські війська підірвали греблю, утворився густий ліс з білої верби.

На висохлому ґрунті колишнього Каховського водосховища на Дніпропетровщині продовжує рости ліс з білої верби. Про це еколог Вадим Манюк розповів у коментарі Суспільному, пише УНН.

Деталі

За майже рік після підриву російськими військами Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів колишньої водойми утворився густий ліс. Більшу територію займає біла верба, яка росте там другий рік і досягла 2,5-3 метри заввишки.

Очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Це піонер, який завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Відповідно дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Це просто ідеальні умови для проростання верби. Вражає те, скільки насіння, адже за один сезон фактично нізвідкіля вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося

- розповів Вадим Манюк.

Новим насінинам, каже еколог, на даній місцевості уже немає шансу прорости, бо немає протічної води. Тож тепер дерева між собою будуть конкурувати, а з часом почнеться природний процес саморозріджування: згодом на 10 метрів залишиться одне дерево.

Також еколог зазначає, що також поступово зникатимуть рослини, притаманні берегам водойм.

Нагадаємо

Екологи прогнозували, що на місці Каховського водосховища сформується саме вербовий ліс. Науковці також доводили, що ані пустелі, ані інвазивних видів там не буде.

"Такого не було 65 років". У Каховське водосховище повертається вода - еколог пояснив, чому16.03.24, 14:12 • 34675 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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