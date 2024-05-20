Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

На высохшем грунте бывшего Каховского водохранилища на Днепропетровщине продолжает расти лес из белой вербы. Об этом эколог Вадим Манюк рассказал в комментарии Суспільному, пишет УНН.

Детали

За почти год после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС на 150 тысячах гектаров бывшего водоема образовался густой лес. Большую территорию занимает белая верба, которая растет там второй год и достигла 2,5-3 метра в высоту.

Ожидаемо было, что именно верба займет такие позиции в плавнях. Это пионер, который всегда по рекам, по речным долинам, вдоль водоемов первой расселяется на песчаных отмелях, на косах. Соответственно дно Каховского моря в первый год после разрушения плотины стало огромной такой песчаной косой. Это просто идеальные условия для прорастания ивы. Поражает то, сколько семян, ведь за один сезон фактически ниоткуда хватило, чтобы засеять весь Великий Луг. Почти 150 тысяч гектаров природных насаждений образовалось - рассказал Вадим Манюк.

Новым семенам, говорит эколог, на данной местности уже нет шанса прорасти, потому что нет проточной воды. Поэтому теперь деревья между собой будут конкурировать, а со временем начнется естественный процесс саморазрежения: впоследствии на 10 метров останется одно дерево.

Также эколог отмечает, что также постепенно будут исчезать растения, присущие берегам водоемов.

Напомним

Экологи прогнозировали, что на месте Каховского водохранилища сформируется именно вербовый лес. Ученые также доказывали, что ни пустыни, ни инвазивных видов там не будет.

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