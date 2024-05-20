ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 14:59  •  13860 просмотра

Read in English

На 150 тыс. гектарах высохшего грунта бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области после того, как российские войска взорвали плотину, образовался густой лес из вербы.

На высохшем грунте бывшего Каховского водохранилища на Днепропетровщине продолжает расти лес из белой вербы. Об этом эколог Вадим Манюк рассказал в комментарии Суспільному, пишет УНН.

Детали

За почти год после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС на 150 тысячах гектаров бывшего водоема образовался густой лес. Большую территорию занимает белая верба, которая растет там второй год и достигла 2,5-3 метра в высоту.

Ожидаемо было, что именно верба займет такие позиции в плавнях. Это пионер, который всегда по рекам, по речным долинам, вдоль водоемов первой расселяется на песчаных отмелях, на косах. Соответственно дно Каховского моря в первый год после разрушения плотины стало огромной такой песчаной косой. Это просто идеальные условия для прорастания ивы. Поражает то, сколько семян, ведь за один сезон фактически ниоткуда хватило, чтобы засеять весь Великий Луг. Почти 150 тысяч гектаров природных насаждений образовалось

- рассказал Вадим Манюк.

Новым семенам, говорит эколог, на данной местности уже нет шанса прорасти, потому что нет проточной воды. Поэтому теперь деревья между собой будут конкурировать, а со временем начнется естественный процесс саморазрежения: впоследствии на 10 метров останется одно дерево.

Также эколог отмечает, что также постепенно будут исчезать растения, присущие берегам водоемов.

Напомним

Экологи прогнозировали, что на месте Каховского водохранилища сформируется именно вербовый лес. Ученые также доказывали, что ни пустыни, ни инвазивных видов там не будет.

"Такого не было 65 лет". В Каховское водохранилище возвращается вода - эколог объяснил, почему16 марта 2024, 12:12 • 33850 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
suspilneSuspilne
dneprДнепр
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  104219 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  107019 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  178537 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  170386 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190097 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162281 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121049 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125348 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135548 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125688 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Новости по теме
Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

  •  13860 просмотра
Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

  •  13964 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

  •  13037 просмотра
Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

  •  13270 просмотра
Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

  •  11536 просмотра
Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

  •  10957 просмотра
Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

  •  20114 просмотра
"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

  •  10409 просмотра
Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

  •  11343 просмотра
Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

  •  11327 просмотра

Популярные

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  119801 просмотра
В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

  •  69697 просмотра
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

  •  82888 просмотра
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе

Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе

  •  63072 просмотра
Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

  •  56433 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  104219 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  119801 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  317729 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  304386 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  359702 просмотра

Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

На 150 тыс. гектарах высохшего грунта бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области после того, как российские войска взорвали плотину, образовался густой лес из вербы.

Общество •   •  13860 просмотра
Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища

Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Министерство обороны Украины утвердило новую политику по привлечению и удержанию человеческого капитала в Силах обороны.

Общество •   •  13964 просмотра
Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

Война •   •  13037 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит получать направления через приложение без посещения комиссий.

Общество •   •  13270 просмотра
Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Mac Studio и Mac Pro не получат чип Apple M4 до середины 2025 года, продолжая работать на поколении M2 этого года, тогда как другие Mac, кроме MacBook Air, перейдут на M4 до 2025 года.

Технологии •   •  11536 просмотра
Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно

Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Министерство восстановления призывает международных пассажирских перевозчиков присоединиться к тестированию онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу, который имеет целью заменить бумажную процедуру на цифровую и предоставляет различные функции, такие как автоматический обмен данными, построение маршрутов и упрощенная подача документов.

Общество •   •  10957 просмотра
Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны

Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

На фоне сезонной миграции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заявили о целом "нашествии" морских котиков. Только на одном острове ученые насчитали более 80 тюленей.

УНН Lite •   •  20114 просмотра
Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

Женщина с инвалидностью организовала нелегальное пересечение границы для своего фиктивного мужа за 5000 долларов во Львовской области.

Общество •   •  10409 просмотра
"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью

Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Граждане, которые ошибочно были обозначены как "разыскиваемые" в приложении "Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.

Общество •   •  11343 просмотра
Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

Оккупационные власти Севастополя сделали государственные экзамены в этом году добровольными для школьников из-за угрозы ракетного обстрела города.

Общество •   •  11327 просмотра
Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены