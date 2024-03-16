"Такого не было 65 лет". В Каховское водохранилище возвращается вода - эколог объяснил, почему

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. По последним спутниковым снимкам видно, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас покрыта водой. Эколог Вадим Манюк рассказал в комментарии "Суспільне", является ли это следствием весеннего половодья или влияния человека на каскад Днепра, пишет УНН.

Детали

По словам эколога, сейчас происходит расплыв воды, которая накопилась в верховьях Днепра во время зимы. Эта вода стекает по руслу Днепра и разливается, образуя десятки и сотни протоков, которые разветвляются как кровеносная система, дотягиваясь до самых отдаленных уголков Большого Луга. Вид сверху на спутниковые снимки или карту Великого Луга показывает этот процесс, похожий на разветвление капилляров.

Такого не было 65 лет. То, что это происходит, это очень позитивный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Большого Луга, который может возродиться, были, им жизненно необходимо весеннее половодье. Если этого не будет - плавни просто деградируют: не будет того эффекта, который мы ожидаем. Почему так происходит? Не совсем естественная причина, на самом деле. Весь каскад Днепра регулируется несколькими гидроузлами электростанции, и то, что там есть вода - это результат управления этим каскадом - сказал эколог.

Он добавил, что вся система Днепра, включая каскад гидроэлектростанций, контролируется людьми, которые решают, сколько воды выпускать вниз по реке. В результате такого управления частично заполняется Большой Луг. Это может быть спонтанным или осознанным решением, но для Большого Луга это большая польза, поскольку вода набирается в его почву как естественная "губка", способствуя жизни и развитию экосистем, особенно на начальных стадиях их формирования.

Напомним

Кабинет министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.