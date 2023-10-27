Ні пустелі, ні наступу рослин-чужинців: науковці вивчають відновлення рослинності на дні колишнього Каховського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На місці Каховського водосховища формується вербовий ліс, науковці говорять, що пустелі або інвазивних видів там не буде. Про це йдеться у відеосюжеті Української природоохоронної групи, пише УНН.
Цитата
«Усі верби у маленьких помаранчевих плямочках – це іржасті гриби, тобто гриби вже також заселили територію колишнього водосховища», - каже доктор біологічних наук Олександр Ходосовцев.
Деталі
Науковці вивчають, як відновлюється рослинність на колишньому дні Каховського водосховища. Вони констатують, що за чотири місяці наріс значний об’єм біомаси з рослин, які притаманні регіону, тому опустелювання тут точно не буде.
Уточнюється, що вже заросла вербою прилегла балка Милівська, відновлюється річище річки Кам’янка, яка була затоплена у 1956 році. Повільніше відновлюється рослинний покров на так званому Черепашковому березі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище через майже 2,5 місяці після теракту