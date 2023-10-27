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Ни пустыни, ни наступления растений-чужаков: ученые изучают восстановление растительности на дне бывшего Каховского моря

Киев • УНН

 • 733928 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На месте Каховского водохранилища формируется ивовый лес, ученые говорят, что пустыни или инвазивных видов там не будет. Об этом говорится в видеосюжете Украинской природоохранной группы, пишет УНН.

Ни пустыни, ни наступления растений-чужаков: ученые изучают восстановление растительности на дне бывшего Каховского моря

Цитата

«Все ивы в маленьких оранжевых пятнышках – это ржавые грибы, то есть грибы уже также заселили территорию бывшего водохранилища», - говорит доктор биологических наук Александр Ходосовцев.

Детали

Ученые изучают, как восстанавливается растительность на бывшем дне Каховского водохранилища. Они констатируют, что за четыре месяца нарос значительный объем биомассы из растений, которые присущи региону, поэтому опустынивания здесь точно не будет.

Уточняется, что уже заросла ивой близлежащая балка Миловская, восстанавливается русло реки Кам’янка, которая была затоплена в 1956 году. Медленнее восстанавливается растительный покров на так называемом Черепашковом берегу. 

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