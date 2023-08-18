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В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище через майже 2,5 місяці після теракту

В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище через майже 2,5 місяці після теракту

Київ • УНН

 • 1526690 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова Офісу Президента України оприлюднив відео, на якому показано, у що перетворилось Каховське водосховище через майже два з половиною місяці після російського вибуху на дамбі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Деталі

На відео видно повністю заросле травою Каховське водосховище.

“Колишнє Каховське водосховище.

Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського „Екологічна безпека“ — це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому”, — написав Андрій Єрмак під відео.

Доповнення

На будівництво нової, потужнішої, станції замість підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС після її деокупації піде шість років.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

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