В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище спустя почти 2,5 месяца после теракта

Детали

На видео видно полностью заросшее травой Каховское водохранилище.

“Бывшее Каховское водохранилище.

Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского „Экологическая безопасность“ — это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем”, — написал Андрей Ермак под видео.

Дополнение

На строительство новой, более мощной, станции вместо взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет.



Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство о экоциде.