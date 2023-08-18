В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище спустя почти 2,5 месяца после теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава Офиса Президента Украины обнародовал видео, на котором показано, во что превратилось Каховское водохранилище через почти два с половиной месяца после российского взрыва на дамбе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Ермака.
Детали
На видео видно полностью заросшее травой Каховское водохранилище.
“Бывшее Каховское водохранилище.
Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского „Экологическая безопасность“ — это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем”, — написал Андрей Ермак под видео.
Дополнение
На строительство новой, более мощной, станции вместо взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Открыто уголовное производство о экоциде.