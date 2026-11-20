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Двух граждан Дании подозревают в том, что российская разведка завербовала их для убийства украинского рэпера Kyivstoner накануне его запланированного выступления в Дании. Об этом в пятницу сообщила датская телерадиокомпания DR со ссылкой на материалы судебного заседания, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, полиция сорвала предполагаемый заговор, арестовав этих двух мужчин незадолго до концерта рэпера Kyivstoner, запланированного на 25 сентября (впоследствии концерт был отменен).

Как сообщает DR, в суде оба мужчины отрицали свою причастность к каким-либо противоправным действиям.

Посольство России в Копенгагене не предоставило оперативного ответа на запрос о комментарии.

Добавим

Датская служба безопасности и разведки (PET), министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и министр юстиции Николай Ваммен должны были провести пресс-брифинги позже в пятницу, чтобы обсудить подозрения в планировании убийства.

В сентябре в PET заявили, что Россия вербовала граждан Дании для планирования диверсий против датских оборонных предприятий, сотрудничающих с Украиной.

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Остается непонятным, как полиция вышла на след этих двух мужчин, которых остановили в автомобиле, где было обнаружено несколько единиц оружия. Также неясно, как в ходе расследования появились еще двое фигурантов, хотя их не обвиняют в участии в предполагаемом заговоре с целью убийства Kyivstoner.

По информации телерадиокомпании, все четверо мужчин находятся под стражей с сентября.

Также пока неизвестно, каким именно образом российские спецслужбы завербовали двух подозреваемых датчан.