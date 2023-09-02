Немецкая прокуратура открыла дело за покушение на убийство из-за нападения на 10-летнего украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Немецкие правоохранительные органы проводят необходимые действия для привлечения к ответственности взрослого, который накануне сбросил с моста 10-летнего мальчика из-за того, что последний разговаривал на украинском, сообщает посольство Украины в Германии, пишет УНН.
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"Украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией. Прокуратурой города Геттинген возбудила дело по обвинению в попытке убийства. Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии осуществит все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности", - говорится в заявлении украинских дипломатов.
Также в посольстве сообщили, что ребенок получил легкие повреждения и уже находится дома с родителями.
Национальность, гражданство или происхождение нападающего пока не установлено.
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