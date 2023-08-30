Немецкий депутат, нарисовавший свастику на авто из Украины, подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Немецкий депутат Мартин Кюне, который нарисовал свастику на авто с украинскими номерами и оставил надписи "Fuck UA", написал заявление об отставке. Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что депутат городского совета Баден-Бадена от фракции «Альтернативы для Германии» нарисовал свастику на двух украинских автомобилях.
Как пояснили в городском совете, Кюне сообщил о своей отставке в письме мэру города.
Сам Кюне не захотел давать комментарии.
Ранее
На этой неделе прокуратура Баден-Бадена сообщила, что одного из членов городского совета подозревают в том, что он испортил два автомобиля с украинскими номерами нацистской символикой, а также написал на них большими буквами слова "Fuck UA".
За это его оштрафовали на 50 дневных ставок.
Как сообщается, инциденты произошли в январе и марте этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Финляндии планируют запретить советские символы