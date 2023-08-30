Немецкий депутат, нарисовавший свастику на авто из Украины, подал в отставку

Детали

Отмечается, что депутат городского совета Баден-Бадена от фракции «Альтернативы для Германии» нарисовал свастику на двух украинских автомобилях.

Как пояснили в городском совете, Кюне сообщил о своей отставке в письме мэру города.

Сам Кюне не захотел давать комментарии.

Ранее

На этой неделе прокуратура Баден-Бадена сообщила, что одного из членов городского совета подозревают в том, что он испортил два автомобиля с украинскими номерами нацистской символикой, а также написал на них большими буквами слова "Fuck UA".

За это его оштрафовали на 50 дневных ставок.

Как сообщается, инциденты произошли в январе и марте этого года.

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