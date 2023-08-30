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Німецький депутат, який намалював свастику на авто з України, подав у відставку

Німецький депутат, який намалював свастику на авто з України, подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Німецький депутат Мартін Кюне, який намалював свастику на авто з українськими номерами і залишив написи "Fuck UA", написав заяву про відставку. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що депутат міської ради Баден-Бадена від фракції «Альтернативи для Німеччини» намалював свастику на двох українських автомобілях.

Як пояснили в міській раді, Кюне повідомив про свою відставку у листі меру міста.

Сам Кюне не захотів давати коментарі.

Раніше

Цього тижня прокуратура Баден-Бадена повідомила, що одного з членів міської ради підозрюють у тому, що він зіпсував два автомобілі з українськими номерами нацистською символікою, а також написав на них великими літерами слова "Fuck UA".

За це його оштрафували на 50 денних ставок.

Як повідомляється, інциденти відбулись в січні та березні цього року.

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