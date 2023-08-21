У Фінляндії планують заборонити радянські символи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фінське державне керівництво обмірковує можливість законодавчо заборонити використання радянських символів, бо вони розпалюють ненависть. Про це повідомляє видання Yle, пише УНН.
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Депутат від Коаліційної партії Бен Цюскович заявляє, що вніс цю пропозицію до урядової доповіді, що включає заходи щодо просування рівноправності та викорінення дискримінації.
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“Використання свастики як нацистського символу офіційно заборонено у багатьох європейських країнах, наприклад, у Німеччині. Свастику тісно пов’язують у тому числі з Голокостом та знищенням інших меншин під час Другої світової війни”, — цитує видання Цюсковича.
За словами Бена Цюсковича, крім свастики, він також запропонував заборонити використовувати радянську емблему “Серп і молот”, оскільки під прапором СРСР із цією символікою також було знищено мільйони невинних людей.
Відповідне рішення Парламент буде приймати у вересні.
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