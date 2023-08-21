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У Фінляндії планують заборонити радянські символи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фінське державне керівництво обмірковує можливість законодавчо заборонити використання радянських символів, бо вони розпалюють ненависть. Про це повідомляє видання Yle, пише УНН.

Деталі

Депутат від Коаліційної партії Бен Цюскович заявляє, що вніс цю пропозицію до урядової доповіді, що включає заходи щодо просування рівноправності та викорінення дискримінації.

Цитата

“Використання свастики як нацистського символу офіційно заборонено у багатьох європейських країнах, наприклад, у Німеччині. Свастику тісно пов’язують у тому числі з Голокостом та знищенням інших меншин під час Другої світової війни”, — цитує видання Цюсковича.

За словами Бена Цюсковича, крім свастики, він також запропонував заборонити використовувати радянську емблему “Серп і молот”, оскільки під прапором СРСР із цією символікою також було знищено мільйони невинних людей.

Відповідне рішення Парламент буде приймати у вересні.

Нагадаємо

Фінський музичний Flow Festival відмовився від співпраці з Heineken через їхні зв’язки з рф.

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