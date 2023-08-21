В Финляндии планируют запретить советские символы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Финское государственное руководство обдумывает возможность законодательно запретить использование советских символов, потому что они разжигают ненависть. Об этом сообщает издание Yle, пишет УНН.
Детали
Депутат от Коалиционной партии Бен Цюскович заявляет, что внес это предложение в правительственный доклад, включающий меры по продвижению равноправия и искоренению дискриминации.
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“Использование свастики как нацистского символа официально запрещено во многих европейских странах, например, в Германии. Свастику тесно связывают в том числе с Холокостом и уничтожением других меньшинств во время Второй мировой войны”, — цитирует издание Цюсковича.
По словам Бена Цюсковича, помимо свастики, он также предложил запретить использовать советскую эмблему “Серп и молот”, поскольку под флагом СССР с этой символикой также были уничтожены миллионы невинных людей.
Соответствующее решение Парламент будет принимать в сентябре.
Напомним
Финский музыкальный Flow Festival отказался от сотрудничества с Heineken из-за их связи с рф.