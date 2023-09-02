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Німецька прокуратура відкрила справу за замах на вбивство через напад на 10-річного українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Німецькі правоохоронні органи проводять необхідні дії для притягнення до відповідальності дорослого, який напередодні скинув з моста 10-річного хлопчика через те, що останній розмовляв українською, повідомляє посольство України в Німеччині, пише УНН.

Цитата

"Українські консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратурою міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства. Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності", - йдеться у заяві українських дипломатів.

Також у посольстві повідомили, що дитина зазнала легких ушкоджені та вже перебуває дома з батьками.

Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено.

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