Німецька прокуратура відкрила справу за замах на вбивство через напад на 10-річного українця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Німецькі правоохоронні органи проводять необхідні дії для притягнення до відповідальності дорослого, який напередодні скинув з моста 10-річного хлопчика через те, що останній розмовляв українською, повідомляє посольство України в Німеччині, пише УНН.
Цитата
"Українські консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратурою міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства. Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності", - йдеться у заяві українських дипломатів.
Також у посольстві повідомили, що дитина зазнала легких ушкоджені та вже перебуває дома з батьками.
Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецький депутат, який намалював свастику на авто з України, подав у відставку