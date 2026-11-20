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Двох громадян Данії підозрюють у тому, що їх завербувала російська розвідка для вбивства українського репера Kyivstoner напередодні його запланованого виступу в Данії. Про це в п’ятницю повідомила данська телерадіокомпанія DR із посиланням на матеріали судового засідання, передає УНН із посиланням на Reuters.

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За даними ЗМІ, поліція зірвала ймовірну змову, заарештувавши цих двох чоловіків незадовго до концерту репера Kyivstoner, запланованого на 25 вересня (згодом концерт було скасовано).

Як повідомляє DR, у суді обидва чоловіки заперечили свою причетність до будь-яких протиправних дій.

Посольство росії в Копенгагені не надало оперативної відповіді на запит про коментар.

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Данська служба безпеки та розвідки (PET), міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен мали провести пресбрифінги пізніше в п’ятницю, щоб обговорити підозри щодо планування вбивства.

У вересні в PET заявили, що росія вербувала громадян Данії для планування диверсій проти данських оборонних підприємств, які співпрацюють з Україною.

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Залишається незрозумілим, як поліція вийшла на слід цих двох чоловіків, яких зупинили в автомобілі, де було виявлено кілька одиниць зброї. Також неясно, як у ході розслідування з’явилися ще двоє фігурантів — хоча їх не звинувачують в участі у ймовірній змові з метою вбивства Kyivstoner.

За інформацією телерадіокомпанії, усі четверо чоловіків перебувають під вартою з вересня.

Також поки що невідомо, яким саме чином російські спецслужби завербували двох підозрюваних данців.