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Страждають навіть посухостійкі культури: в окупованому Криму сильна посуха

Страждають навіть посухостійкі культури: в окупованому Криму сильна посуха

Київ • УНН

 • 44688 перегляди

Через тривалу посуху та високі температури в окупованому Криму посіви сільськогосподарських культур зазнають серйозної шкоди, навіть посухостійкі поля висихають, що змушує фермерів залишати поля та скорочувати поголів'я худоби, а селяни стикаються з нестачею води та низькими надоями молока.

В окупованому Криму тривала посуха, посилена спекою, завдає величезної шкоди місцевим аграріям і селянам, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

За даними видання, засуха настільки сильна, що страждають навіть посухостійкі культури.

"Від посухи постраждала врожайність зернових. Але багато інших культур постраждали набагато сильніше, деякі поля бобових взагалі закинули, тому що немає врожаю, наприклад, поле гороху біля Білогірська. Що казати, якщо навіть посухостійкі поля ефіроолійних культур висихають. Такого давно не було. В умовах, коли для зрошення немає води, посуха стає страшним бичем для кримських аграріїв", – розповів Крим.Реалії аграрій із Білогірського району, прізвище якого редакція не називає з міркувань безпеки.

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В умовах, що склалися, багато селян відмовляються від ведення особистого підсобного господарства.

"Все висохло, полуниці цього року було мало, а галявини лісової ягоди взагалі вигоріли від спеки, кісточкові плоди є, але вони дрібні. Через спеку та посуху вже немає зеленої трави, одні сухостії, надої молока різко впали. Сіножаті у таких умовах не буде, а значить – доведеться закуповувати сіно за високими цінами, якщо воно взагалі буде. У таких умовах селяни починають скорочувати поголів'я худоби, відмовляються від городів. У багатьох селах тиск води в системі вже низький, оскільки витрата води йде понад норму. Думаю, що незабаром розпочнуться відключення, цього літа у Криму з водою буде велика проблема", – зазначив аграрій.

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Додамо

У Криму через посуху, що триває, і високих температур продовжує погіршуватися ситуація з наповнюваністю водних об'єктів. Деякі дрібні річки вже пересохли, більші – на межі пересихання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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