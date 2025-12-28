$41.930.00
49.430.00
11:58 • 4710 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 9970 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 11641 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 17783 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 28858 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 42495 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 40973 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31402 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26868 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21954 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Дипломатка

Великобритания и Германия подписали совместное соглашение на 70 млн долларов по мобильным артсистемам

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Великобритания и Германия подписали совместный контракт на 52 миллиона фунтов стерлингов на приобретение современной артиллерии RCH 155, способной вести огонь в движении и поражать цели на расстоянии более 70 км. Соглашение предусматривает ранний демонстрационный образец для британской армии и две единицы для испытаний Германией.

Великобритания и Германия подписали совместное соглашение на 70 млн долларов по мобильным артсистемам

Великобритания заявила в воскресенье, что подписала совместный контракт с Германией на сумму 52 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов долларов) на приобретение современной артиллерии, установленной на бронетехнику, которая может вести огонь во время движения и поражать цели на расстоянии более 70 км (44 мили). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В заявлении Министерства обороны говорится, что соглашение предоставит Британской армии ранний демонстрационный образец системы RCH 155 и две единицы для испытаний Германией.

Компании Rheinmetall и ICEYE создают совместное предприятие для производства спутников SAR07.11.25, 15:48 • 2701 просмотр

Систему производят франко-германская оборонная группа KNDS и немецкая компания Rheinmetall. В заявлении говорится, что система может делать восемь выстрелов в минуту в движении, работать с двумя членами экипажа и преодолевать 700 км без дозаправки.

Rheinmetall прогнозирует рост спроса на вооружение в Европе независимо от мира в Украине - Bloomberg05.12.25, 13:49 • 3252 просмотра

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Техника
Reuters
Рейнметалл
Великобритания
Германия