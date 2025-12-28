Великобритания и Германия подписали совместное соглашение на 70 млн долларов по мобильным артсистемам
Киев • УНН
Великобритания и Германия подписали совместный контракт на 52 миллиона фунтов стерлингов на приобретение современной артиллерии RCH 155, способной вести огонь в движении и поражать цели на расстоянии более 70 км. Соглашение предусматривает ранний демонстрационный образец для британской армии и две единицы для испытаний Германией.
Детали
В заявлении Министерства обороны говорится, что соглашение предоставит Британской армии ранний демонстрационный образец системы RCH 155 и две единицы для испытаний Германией.
Систему производят франко-германская оборонная группа KNDS и немецкая компания Rheinmetall. В заявлении говорится, что система может делать восемь выстрелов в минуту в движении, работать с двумя членами экипажа и преодолевать 700 км без дозаправки.
