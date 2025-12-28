Великобритания и Германия подписали совместное соглашение на 70 млн долларов по мобильным артсистемам

Великобритания заявила в воскресенье, что подписала совместный контракт с Германией на сумму 52 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов долларов) на приобретение современной артиллерии, установленной на бронетехнику, которая может вести огонь во время движения и поражать цели на расстоянии более 70 км (44 мили). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В заявлении Министерства обороны говорится, что соглашение предоставит Британской армии ранний демонстрационный образец системы RCH 155 и две единицы для испытаний Германией.

Компании Rheinmetall и ICEYE создают совместное предприятие для производства спутников SAR

Систему производят франко-германская оборонная группа KNDS и немецкая компания Rheinmetall. В заявлении говорится, что система может делать восемь выстрелов в минуту в движении, работать с двумя членами экипажа и преодолевать 700 км без дозаправки.

Rheinmetall прогнозирует рост спроса на вооружение в Европе независимо от мира в Украине - Bloomberg