Компании Rheinmetall и ICEYE создают совместное предприятие для производства спутников SAR
Оборонный концерн Rheinmetall и финская компания ICEYE создают Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Цель – усилить европейские возможности в сфере космической разведки и производство спутников SAR.
Немецкий оборонный гигант Rheinmetall и финская компания ICEYE, известная своими спутниками с радаром синтезированной апертуры (SAR), объединяют усилия для создания новой компании Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Цель – усилить европейские возможности в сфере космической разведки. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.
Как сообщил Rheinmetall, новое предприятие разместится в городе Нойс близ Дюссельдорфа, где один из автомобильных заводов компании будет переоборудован под производство оборонной космической техники.
В структуре собственности Rheinmetall будет владеть 60% акций, тогда как ICEYE – 40%. Запуск производства запланирован уже на текущий год, а первые спутники SAR ожидаются в 2026 году.
SAR-технология позволяет получать высококачественные радарные изображения даже при облачности или ночью, что делает такие спутники незаменимыми для военной разведки и мониторинга кризисных регионов.
ICEYE, насчитывающая около 700 сотрудников по всему миру, уже предоставляет свои спутники Украине в войне против России. Сотрудничество с Rheinmetall, у которой работает около 40 000 человек, открывает путь к масштабированию производства и расширению рынка.
