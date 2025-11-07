Компании Rheinmetall и ICEYE создают совместное предприятие для производства спутников SAR

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall и финская компания ICEYE, известная своими спутниками с радаром синтезированной апертуры (SAR), объединяют усилия для создания новой компании Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Цель – усилить европейские возможности в сфере космической разведки. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил Rheinmetall, новое предприятие разместится в городе Нойс близ Дюссельдорфа, где один из автомобильных заводов компании будет переоборудован под производство оборонной космической техники.

В структуре собственности Rheinmetall будет владеть 60% акций, тогда как ICEYE – 40%. Запуск производства запланирован уже на текущий год, а первые спутники SAR ожидаются в 2026 году.

Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии

SAR-технология позволяет получать высококачественные радарные изображения даже при облачности или ночью, что делает такие спутники незаменимыми для военной разведки и мониторинга кризисных регионов.

ICEYE, насчитывающая около 700 сотрудников по всему миру, уже предоставляет свои спутники Украине в войне против России. Сотрудничество с Rheinmetall, у которой работает около 40 000 человек, открывает путь к масштабированию производства и расширению рынка.

Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL