Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Графики отключений электроэнергии
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Компании Rheinmetall и ICEYE создают совместное предприятие для производства спутников SAR

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Оборонный концерн Rheinmetall и финская компания ICEYE создают Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Цель – усилить европейские возможности в сфере космической разведки и производство спутников SAR.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall и финская компания ICEYE, известная своими спутниками с радаром синтезированной апертуры (SAR), объединяют усилия для создания новой компании Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Цель – усилить европейские возможности в сфере космической разведки. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил Rheinmetall, новое предприятие разместится в городе Нойс близ Дюссельдорфа, где один из автомобильных заводов компании будет переоборудован под производство оборонной космической техники.

В структуре собственности Rheinmetall будет владеть 60% акций, тогда как ICEYE – 40%. Запуск производства запланирован уже на текущий год, а первые спутники SAR ожидаются в 2026 году.

Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии27.09.25, 08:12 • 4970 просмотров

SAR-технология позволяет получать высококачественные радарные изображения даже при облачности или ночью, что делает такие спутники незаменимыми для военной разведки и мониторинга кризисных регионов.

ICEYE, насчитывающая около 700 сотрудников по всему миру, уже предоставляет свои спутники Украине в войне против России. Сотрудничество с Rheinmetall, у которой работает около 40 000 человек, открывает путь к масштабированию производства и расширению рынка.

Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL15.09.25, 13:09 • 3100 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
ICEYE
Рейнметалл
Латвия
Дюссельдорф
Украина