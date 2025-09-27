Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии

$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный сезон: кому нужно обновить документы
26 сентября, 20:32
Секретарь СНБО призвал увеличивать долю контрактников в армии среди 18-24 летних
26 сентября, 21:04
В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"
26 сентября, 21:25
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУ
26 сентября, 22:52
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС
00:17
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 45101 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
26 сентября, 05:30
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 48965 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Дания
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
25 сентября, 06:17
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Нью-Йорк Таймс

Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Немецкая компания Rheinmetall и латвийская государственная оборонная корпорация создают совместное предприятие по производству снарядов в Латвии. Инвестиции в проект составят €275 млн, что позволит производить десятки тысяч артиллерийских снарядов ежегодно.

Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов. Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в Гамбурге. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что это будет совместное предприятие: Rheinmetall Waffe Munition GmbH получит 51% акций, а латвийская государственная оборонная корпорация - 49%.

В проект вложат €275 млн, планируется создать около 150 рабочих мест. Завод сможет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Создание собственной линии по производству 155-мм боеприпасов станет для Латвии еще одним шагом в укреплении обороноспособности

- говорится в сообщении.

По информации DW, планы Rheinmetall связаны с ростом потребностей Бундесвера, а также других западных армий и Вооруженных сил Украины на фоне угрозы со стороны России.

Ранее компания объявляла, что с 2027 года намерена производить около 1,5 млн артиллерийских снарядов ежегодно.

"В конце августа Rheinmetall открыл новый завод в Унтерлюссе (Нижняя Саксония), который при полной загрузке станет крупнейшим производителем боеприпасов в Европе. Концерн также выпускает артснаряды в Испании и планирует строительство похожих предприятий в Литве, Румынии и Болгарии. Существует вероятность создания завода на территории Украины", - пишет DW.

Напомним

Немецкий производитель Rheinmetall открыл 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL15.09.25, 12:09 • 2918 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Бундесвер
Рейнметалл
Латвия
Нижняя Саксония
Гамбург
Литва
Болгария
Испания
Румыния
Украина