Немецкий гигант Rheinmetall строит завод по производству снарядов в Латвии

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов. Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в Гамбурге. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что это будет совместное предприятие: Rheinmetall Waffe Munition GmbH получит 51% акций, а латвийская государственная оборонная корпорация - 49%.

В проект вложат €275 млн, планируется создать около 150 рабочих мест. Завод сможет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Создание собственной линии по производству 155-мм боеприпасов станет для Латвии еще одним шагом в укреплении обороноспособности - говорится в сообщении.

По информации DW, планы Rheinmetall связаны с ростом потребностей Бундесвера, а также других западных армий и Вооруженных сил Украины на фоне угрозы со стороны России.

Ранее компания объявляла, что с 2027 года намерена производить около 1,5 млн артиллерийских снарядов ежегодно.

"В конце августа Rheinmetall открыл новый завод в Унтерлюссе (Нижняя Саксония), который при полной загрузке станет крупнейшим производителем боеприпасов в Европе. Концерн также выпускает артснаряды в Испании и планирует строительство похожих предприятий в Литве, Румынии и Болгарии. Существует вероятность создания завода на территории Украины", - пишет DW.

Напомним

Немецкий производитель Rheinmetall открыл 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL