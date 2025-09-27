Німецький гігант Rheinmetall будує завод снарядів у Латвії
Київ • УНН
Німецька компанія Rheinmetall та латвійська державна оборонна корпорація створюють спільне підприємство з виробництва снарядів у Латвії. Інвестиції у проєкт складуть €275 млн, що дозволить виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів щорічно.
Німецький збройовий гігант Rheinmetall збудує в Латвії завод з виробництва снарядів. Угоду про створення спільного підприємства підписали в Гамбурзі. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що це буде спільне підприємство: Rheinmetall Waffe Munition GmbH отримає 51% акцій, а латвійська державна оборонна корпорація - 49%.
У проєкт вкладуть €275 млн, планується створити близько 150 робочих місць. Завод зможе виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів на рік. Створення власної лінії з виробництва 155‑мм боєприпасів стане для Латвії ще одним кроком у зміцненні обороноздатності
За інформацією DW, плани Rheinmetall пов’язані зі зростанням потреб Бундесверу, а також інших західних армій і Збройних сил України на тлі загрози з боку росії.
Раніше компанія оголошувала, що з 2027 року має намір виробляти близько 1,5 млн артилерійських снарядів щорічно.
"Наприкінці серпня Rheinmetall відкрив новий завод в Унтерлюссі (Нижня Саксонія), який при повному завантаженні стане найбільшим виробником боєприпасів у Європі. Концерн також випускає артснаряди в Іспанії та планує будівництво схожих підприємств у Литві, Румунії й Болгарії. Існує ймовірність створення заводу на території України", - пише DW.
Нагадаємо
Німецький виробник Rheinmetall відкрив 27 серпня під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.
