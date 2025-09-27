Німецький гігант Rheinmetall будує завод снарядів у Латвії

Німецький збройовий гігант Rheinmetall збудує в Латвії завод з виробництва снарядів. Угоду про створення спільного підприємства підписали в Гамбурзі. Про це інформує DW, передає УНН.

Зазначається, що це буде спільне підприємство: Rheinmetall Waffe Munition GmbH отримає 51% акцій, а латвійська державна оборонна корпорація - 49%.

У проєкт вкладуть €275 млн, планується створити близько 150 робочих місць. Завод зможе виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів на рік. Створення власної лінії з виробництва 155‑мм боєприпасів стане для Латвії ще одним кроком у зміцненні обороноздатності