Концерн Rheinmetall купує виробника військових кораблів NVL
Київ • УНН
Німецький збройовий концерн Rheinmetall уклав угоду про придбання військового підрозділу суднобудівної групи Lürssen Group – NVL. Угода, вартість якої не розголошується, має бути завершена на початку наступного року після схвалення антимонопольного органу.
Німецький збройовий концерн Rheinmetall у рамках розширення своєї європейської діяльності уклав угоду про придбання військового підрозділу суднобудівної групи Lürssen Group. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Компанії домовилися не розголошувати ціну покупки, вони мають намір завершити угоду на початку наступного року за умови отримання схвалення антимонопольного органу.
Завдяки цьому суттєвому стратегічному придбанню, Rheinmetall розширює свій портфель, включивши військове кораблебудування, та зміцнює позиції провідного постачальника оборонних технологій у Німеччині та Європі
Аналітики інвестиційної компанії Jefferies заявили, що NVL (Naval Vessels Lürssen) генерує двозначну рентабельність, що свідчить про ціну поглинання від 1,5 до 2 мільярдів євро "без боргів".
Довідково
NVL - це приватна група з чотирма верфями на півночі Німеччини та за кордоном. Обсяг її продажів у 2024 фінансовому році склав близько 1 мільярда євро, вона забезпечує роботою близько 2100 осіб по всьому світу.
Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, який також виробляє танки та бойові машини піхоти, впродовж десятиліть активно працює в морському секторі. За даними галузевих джерел Reuters, концерн минулого місяця висловив зацікавленість у поглинанні NVL.
