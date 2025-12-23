Окупанти перетворили театр у Маріуполі на об’єкт пропаганди - ЦПД

$42.250.09
19:00 • 6648 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 14707 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 28368 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 21913 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 22835 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 23382 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 21842 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20731 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18033 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13740 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Популярнi новини
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 13029 перегляди
Буданов попередив про підготовку рф до нападу на Європу вже у 2027 році22 грудня, 14:34 • 5032 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 12798 перегляди
Співак Кріс Рі помер у віці 74 роківVideo22 грудня, 15:27 • 4352 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 6796 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 28359 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 34300 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 64697 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 86687 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 121430 перегляди
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 6862 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 13066 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 36091 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 33525 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 35499 перегляди
Окупанти перетворили театр у Маріуполі на об’єкт пропаганди - ЦПД

Київ • УНН

 • 16 перегляди

російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру" у Маріуполі. Мета кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою рф окуповані українські території активно розвиваються.

Окупанти перетворили театр у Маріуполі на об’єкт пропаганди - ЦПД

Пропагандистські ресурси рф поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків". Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року, попри те, що там переховувалися сотні цивільних, багато з яких загинули. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зараз російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру", залучаючи до цієї інформкампанії окремих іноземних журналістів, які від початку повномасштабного вторгнення співпрацюють з російською владою на окупованих українських територіях.

Мета цієї кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою рф окуповані українські території активно розвиваються. Відбудувавши Маріупольський театр та окремі будинки, ru-пропаганда намагається створити з цих локацій вітрину "русского міра". Насправді ж більшість захоплених росіянами міст Донбасу залишаються в руїнах та майже знелюдніли, а мешканці, які лишилися в них, не мають доступу до базових послуг і живуть під постійним терором окупантів

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що у самому Маріуполі, попри всі твердження пропаганди, мешканці масово скаржаться на втрату житла та неможливість отримати компенсацію за зруйновані квартири.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі відновили продаж квитків у драматичному театрі, попри те, що його зруйнували російські війська. Перші вистави, включаючи "Шикарную свадьбу" та "Аленький цветочек", заплановані на кінець грудня.

У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрада18.11.25, 16:50 • 12468 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Маріуполь