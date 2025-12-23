Окупанти перетворили театр у Маріуполі на об’єкт пропаганди - ЦПД
російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру" у Маріуполі. Мета кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою рф окуповані українські території активно розвиваються.
Пропагандистські ресурси рф поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків". Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року, попри те, що там переховувалися сотні цивільних, багато з яких загинули. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що зараз російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру", залучаючи до цієї інформкампанії окремих іноземних журналістів, які від початку повномасштабного вторгнення співпрацюють з російською владою на окупованих українських територіях.
Мета цієї кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою рф окуповані українські території активно розвиваються. Відбудувавши Маріупольський театр та окремі будинки, ru-пропаганда намагається створити з цих локацій вітрину "русского міра". Насправді ж більшість захоплених росіянами міст Донбасу залишаються в руїнах та майже знелюдніли, а мешканці, які лишилися в них, не мають доступу до базових послуг і живуть під постійним терором окупантів
У ЦПД вказують, що у самому Маріуполі, попри всі твердження пропаганди, мешканці масово скаржаться на втрату житла та неможливість отримати компенсацію за зруйновані квартири.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Маріуполі відновили продаж квитків у драматичному театрі, попри те, що його зруйнували російські війська. Перші вистави, включаючи "Шикарную свадьбу" та "Аленький цветочек", заплановані на кінець грудня.
