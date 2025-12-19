$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 662 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 1740 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8020 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11651 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 9928 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15011 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10030 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7802 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 22938 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20182 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Комедія на місці трагедії: росіяни відкрили продаж квитків у драмтеатрі Маріуполя

Київ • УНН

 • 598 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі відновили продаж квитків у драматичному театрі, попри те, що його зруйнували російські війська. Перші вистави, включаючи "Шикарную свадьбу" та "Аленький цветочек", заплановані на кінець грудня.

Комедія на місці трагедії: росіяни відкрили продаж квитків у драмтеатрі Маріуполя
Фото: міська рада Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі відкрили продаж квитків у драматичному театрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.

Деталі

Перші вистави планують показувати вже наприкінці грудня.

Маріупольців запрошують на "феєричну комедію "Шикарная свадьба". А дітей на спектакль "Алєнькій цвєточєк". Також в афіші значаться "Царівна-жаба", "Бременські музиканти" та "Улюбленець імператриці"

- йдеться в повідомленні.

Також окупанти встановили новорічну ялинку всередині відновленої будівлі, яку вони ж зруйнували в 2022 році.

Контекст

16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомби на Маріупольський драматичний театр. У будівлі ховались люди, серед яких були діти. Перед будівлею театру з обох боків були написи "Діти". Але російським воєнним злочинцям було все одно.

Нагадаємо

В Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятний знак на честь 500-річчя українського козацтва. Йдеться про пам’ятний знак запорозьким козакам Кальміуської паланки був встановлений на місці сторожового посту Кальміус - центру тієї самої Кальміуської паланки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКультура
Новий рік
Війна в Україні
Маріуполь