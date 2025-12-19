Комедія на місці трагедії: росіяни відкрили продаж квитків у драмтеатрі Маріуполя
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі відновили продаж квитків у драматичному театрі, попри те, що його зруйнували російські війська. Перші вистави, включаючи "Шикарную свадьбу" та "Аленький цветочек", заплановані на кінець грудня.
Про це повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.
Деталі
Перші вистави планують показувати вже наприкінці грудня.
Маріупольців запрошують на "феєричну комедію "Шикарная свадьба". А дітей на спектакль "Алєнькій цвєточєк". Також в афіші значаться "Царівна-жаба", "Бременські музиканти" та "Улюбленець імператриці"
Також окупанти встановили новорічну ялинку всередині відновленої будівлі, яку вони ж зруйнували в 2022 році.
Контекст
16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомби на Маріупольський драматичний театр. У будівлі ховались люди, серед яких були діти. Перед будівлею театру з обох боків були написи "Діти". Але російським воєнним злочинцям було все одно.
Нагадаємо
В Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятний знак на честь 500-річчя українського козацтва. Йдеться про пам’ятний знак запорозьким козакам Кальміуської паланки був встановлений на місці сторожового посту Кальміус - центру тієї самої Кальміуської паланки.