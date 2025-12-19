Комедия на месте трагедии: россияне открыли продажу билетов в драмтеатре Мариуполя
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе возобновили продажу билетов в драматическом театре, несмотря на то, что его разрушили российские войска. Первые спектакли, включая "Шикарную свадьбу" и "Аленький цветочек", запланированы на конец декабря.
В временно оккупированном Мариуполе открыли продажу билетов в драматическом театре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.
Детали
Первые спектакли планируют показывать уже в конце декабря.
Мариупольцев приглашают на "феерическую комедию "Шикарная свадьба". А детей на спектакль "Аленький цветочек". Также в афише значатся "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты" и "Любимец императрицы"
Также оккупанты установили новогоднюю елку внутри восстановленного здания, которое они же разрушили в 2022 году.
Контекст
16 марта 2022 года россияне сбросили авиабомбы на Мариупольский драматический театр. В здании прятались люди, среди которых были дети. Перед зданием театра с обеих сторон были надписи "Дети". Но российским военным преступникам было все равно.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества. Речь идет о памятном знаке запорожским казакам Кальмиусской паланки, который был установлен на месте сторожевого поста Кальмиус - центра той самой Кальмиусской паланки.