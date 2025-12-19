Комедия на месте трагедии: россияне открыли продажу билетов в драмтеатре Мариуполя

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 2670 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 4072 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9236 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12255 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10393 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15620 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10213 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7888 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23302 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20203 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 12766 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 6878 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 16740 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 13927 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16094 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 2692 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 15628 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16253 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 23306 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 49819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56500 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38500 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37012 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43385 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48381 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

Комедия на месте трагедии: россияне открыли продажу билетов в драмтеатре Мариуполя

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе возобновили продажу билетов в драматическом театре, несмотря на то, что его разрушили российские войска. Первые спектакли, включая "Шикарную свадьбу" и "Аленький цветочек", запланированы на конец декабря.

Комедия на месте трагедии: россияне открыли продажу билетов в драмтеатре Мариуполя
Фото: городской совет Мариуполя

В временно оккупированном Мариуполе открыли продажу билетов в драматическом театре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Детали

Первые спектакли планируют показывать уже в конце декабря.

Мариупольцев приглашают на "феерическую комедию "Шикарная свадьба". А детей на спектакль "Аленький цветочек". Также в афише значатся "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты" и "Любимец императрицы"

- говорится в сообщении.

Также оккупанты установили новогоднюю елку внутри восстановленного здания, которое они же разрушили в 2022 году.

Контекст

16 марта 2022 года россияне сбросили авиабомбы на Мариупольский драматический театр. В здании прятались люди, среди которых были дети. Перед зданием театра с обеих сторон были надписи "Дети". Но российским военным преступникам было все равно.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества. Речь идет о памятном знаке запорожским казакам Кальмиусской паланки, который был установлен на месте сторожевого поста Кальмиус - центра той самой Кальмиусской паланки.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКультура
Новый год
Война в Украине
Мариуполь