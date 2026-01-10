Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран

100 человек были арестованы в одном из округов провинции Тегеран, сообщил местный губернатор информационному агентству Tasnim, связанному с Корпусом стражей исламской революции Ирана, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Задержанные якобы "нарушали общественный порядок" и "использовали огнестрельное и холодное оружие против людей, сил безопасности и правоохранительных органов" в округе Бахарестан, согласно сообщению.

Иранские медики сообщают о переполненных больницах на фоне продолжающихся протестов - BBC

На языке верховного лидера Ирана антиправительственных протестующих называют "вандалами и бунтовщиками".

По данным американского информационного агентства Human Rights Activists, во время протестов погибло по меньшей мере 65 человек и более 2300 были арестованы.

Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети