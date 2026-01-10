Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран
Киев • УНН
В уезде Бахарестан провинции Тегеран арестовано 100 человек за нарушение общественного порядка и использование оружия. По данным Human Rights Activists, во время протестов погибло 65 человек, более 2300 арестовано.
100 человек были арестованы в одном из округов провинции Тегеран, сообщил местный губернатор информационному агентству Tasnim, связанному с Корпусом стражей исламской революции Ирана, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Задержанные якобы "нарушали общественный порядок" и "использовали огнестрельное и холодное оружие против людей, сил безопасности и правоохранительных органов" в округе Бахарестан, согласно сообщению.
На языке верховного лидера Ирана антиправительственных протестующих называют "вандалами и бунтовщиками".
По данным американского информационного агентства Human Rights Activists, во время протестов погибло по меньшей мере 65 человек и более 2300 были арестованы.
