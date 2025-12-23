Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД
российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра" в Мариуполе. Цель кампании - создать иллюзию, в частности на Западе, якобы под властью рф оккупированные украинские территории активно развиваются.
Пропагандистские ресурсы РФ распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок". Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года, несмотря на то, что там скрывались сотни гражданских, многие из которых погибли. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Отмечается, что сейчас российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра", привлекая к этой информкампании отдельных иностранных журналистов, которые с начала полномасштабного вторжения сотрудничают с российскими властями на оккупированных украинских территориях.
Цель этой кампании - создать иллюзию, в том числе на Западе, будто под властью РФ оккупированные украинские территории активно развиваются. Отстроив Мариупольский театр и отдельные дома, ru-пропаганда пытается создать из этих локаций витрину "русского мира". На самом же деле большинство захваченных россиянами городов Донбасса остаются в руинах и почти обезлюдели, а жители, оставшиеся в них, не имеют доступа к базовым услугам и живут под постоянным террором оккупантов
В ЦПД указывают, что в самом Мариуполе, несмотря на все утверждения пропаганды, жители массово жалуются на потерю жилья и невозможность получить компенсацию за разрушенные квартиры.
Во временно оккупированном Мариуполе возобновили продажу билетов в драматическом театре, несмотря на то, что его разрушили российские войска. Первые спектакли, включая "Шикарную свадьбу" и "Аленький цветочек", запланированы на конец декабря.
