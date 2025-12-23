Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 7008 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 15322 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 29025 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 22387 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 23197 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 23632 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 22074 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20752 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18050 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13752 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 13464 просмотра
Буданов предупредил о подготовке РФ к нападению на Европу уже в 2027 году22 декабря, 14:34 • 5660 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 13116 просмотра
Певец Крис Ри умер в возрасте 74 летVideo22 декабря, 15:27 • 4950 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 7574 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 29028 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 34501 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 64841 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 86838 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 121601 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Николас Мадуро
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 7618 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 13490 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 36198 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 33630 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 35597 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД

Киев • УНН

 • 168 просмотра

российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра" в Мариуполе. Цель кампании - создать иллюзию, в частности на Западе, якобы под властью рф оккупированные украинские территории активно развиваются.

Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок". Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года, несмотря на то, что там скрывались сотни гражданских, многие из которых погибли. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра", привлекая к этой информкампании отдельных иностранных журналистов, которые с начала полномасштабного вторжения сотрудничают с российскими властями на оккупированных украинских территориях.

Цель этой кампании - создать иллюзию, в том числе на Западе, будто под властью РФ оккупированные украинские территории активно развиваются. Отстроив Мариупольский театр и отдельные дома, ru-пропаганда пытается создать из этих локаций витрину "русского мира". На самом же деле большинство захваченных россиянами городов Донбасса остаются в руинах и почти обезлюдели, а жители, оставшиеся в них, не имеют доступа к базовым услугам и живут под постоянным террором оккупантов

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что в самом Мариуполе, несмотря на все утверждения пропаганды, жители массово жалуются на потерю жилья и невозможность получить компенсацию за разрушенные квартиры.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе возобновили продажу билетов в драматическом театре, несмотря на то, что его разрушили российские войска. Первые спектакли, включая "Шикарную свадьбу" и "Аленький цветочек", запланированы на конец декабря.

В Мариуполе бездомные собаки нападают на людей: российские оккупанты не могут решить проблему - горсовет18.11.25, 16:50 • 12468 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Мариуполь