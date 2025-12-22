$42.250.09
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 2064 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 2332 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 2980 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 3218 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 12376 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 28717 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 42102 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 45869 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 51714 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

Україна до кінця року готує низку санкційних рішень проти російських суб'єктів та тих, хто допомагає агресії, включаючи осіб з Китаю. Також планується синхронізація санкцій з партнерами, зокрема щодо 20-го пакета санкцій ЄС та нового пакета Канади.

"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський

Україна до кінця року готує ще низку санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії, зокрема будуть санкції проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з росії, але, зокрема, і з Китаю, а також синхронізація санкцій з партнерами, "відповідні рішення РНБО України та укази - незабаром", повідомив Президент Володимир Зеленський у понеділок у Telegram, пише УНН.

Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії

- повідомив Зеленський.

Зі слів Президента, також іде робота з європейськими структурами "щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи путіна та пов’язаних із ним олігархів". "Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу", - вказав Зеленський.

Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром. Слава Україні!

- наголосив Зеленський.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки19.12.25, 08:56 • 3455 переглядiв

Юлія Шрамко

