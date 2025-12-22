"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський

Україна до кінця року готує ще низку санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії, зокрема будуть санкції проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з росії, але, зокрема, і з Китаю, а також синхронізація санкцій з партнерами, "відповідні рішення РНБО України та укази - незабаром", повідомив Президент Володимир Зеленський у понеділок у Telegram, пише УНН.

Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії - повідомив Зеленський.

Зі слів Президента, також іде робота з європейськими структурами "щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи путіна та пов’язаних із ним олігархів". "Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу", - вказав Зеленський.

Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром. Слава Україні! - наголосив Зеленський.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії, очікується на початку 2026 року - висновки