В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 2380 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 2632 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 3292 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 3430 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 12479 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 28940 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 42315 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 46082 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 51896 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
Украина до конца года готовит ряд санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает агрессии, включая лиц из Китая. Также планируется синхронизация санкций с партнерами, в частности относительно 20-го пакета санкций ЕС и нового пакета Канады.

Украина до конца года готовит еще ряд санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии, в частности, будут санкции против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из россии, но, в частности, и из Китая, а также синхронизация санкций с партнерами, "соответствующие решения СНБО Украины и указы - скоро", сообщил Президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет по меньшей мере один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из россии, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, также идет работа с европейскими структурами "по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы путина и связанных с ним олигархов". "Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу", - указал Зеленский.

Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы – скоро. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Канада
Китай
Владимир Зеленский
Украина