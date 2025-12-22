"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский

Украина до конца года готовит еще ряд санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии, в частности, будут санкции против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из россии, но, в частности, и из Китая, а также синхронизация санкций с партнерами, "соответствующие решения СНБО Украины и указы - скоро", сообщил Президент Владимир Зеленский в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет по меньшей мере один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из россии, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии