Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку

Ексклюзив
12:47 • 3060 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 10700 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 14392 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 28874 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 57497 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 63044 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 40377 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35841 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36560 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40867 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 103910 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 75685 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo
The Guardian
Bild
Техніка
Дипломатка
Шахед-136

Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дізнайтеся, як прикрасити дім до Нового року, якщо немає можливості встановити ялинку. УНН пропонує шість альтернативних варіантів для створення святкової атмосфери.

Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку

Новий рік вирізняється серед свят своєю особливою, теплою атмосферою. Тому здавна люди прикрашали свої домівки, що б створити затишок та новорічний настрій, проте, як бути, якщо не хочеш або не маєш можливості встановити ялинку. Існує безліч способів як зберегти новорічний настрій та затишок, про найкращі з них розповість УНН.

Хвойні гілки

Чудовим рішенням і прекрасною альтернативою ялинки буде поставити пару хвойних гілочок у вазу. Це допоможе зберегти новорічну традицію та затишок свята.

Гірлянди

Гірлянди завжди створюють особливу атмосферу та затишок. Існує багато способів прикрашання дому з їх допомогою. Можна повісити на стіну, експериментуючи з формами, надписами та кольорами. 

Свічки

Ароматизовані свічки, наприклад  з апельсином, корицею або хвоєю, створять ідеальну новорічну атмосферу. 

Сніжинки

Зараз можна знайти прикраси на будь-який смак, в тому числі і сніжинки. Їх можна наклеїти куди завгодно, на вікна, на стіни, або, більш оригінальний варінт,  привʼязати до них нитку та за допомогою скотчу прикріпити їх на стелю. Це створить враження, ніби вони левітують в повітрі. 

Вінок

Новорічний вінок, як в американських фільмах, що зазвичай вішають на двері, також допоможе зберегти затишок та новорічний настрій. 

Ялинка з фото

Новий рік, для більшості, сімейне свято. Тому гарним варіантом буде зробити ялинку з сімейних фото. Це не тільки збереже новорічний настрій, а й створить атмосферу близькості.

Олександра Месенко

СуспільствоЛайфхакиПублікації
Новий рік