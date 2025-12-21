Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
Дізнайтеся, як прикрасити дім до Нового року, якщо немає можливості встановити ялинку. УНН пропонує шість альтернативних варіантів для створення святкової атмосфери.
Новий рік вирізняється серед свят своєю особливою, теплою атмосферою. Тому здавна люди прикрашали свої домівки, що б створити затишок та новорічний настрій, проте, як бути, якщо не хочеш або не маєш можливості встановити ялинку. Існує безліч способів як зберегти новорічний настрій та затишок, про найкращі з них розповість УНН.
Хвойні гілки
Чудовим рішенням і прекрасною альтернативою ялинки буде поставити пару хвойних гілочок у вазу. Це допоможе зберегти новорічну традицію та затишок свята.
Гірлянди
Гірлянди завжди створюють особливу атмосферу та затишок. Існує багато способів прикрашання дому з їх допомогою. Можна повісити на стіну, експериментуючи з формами, надписами та кольорами.
Свічки
Ароматизовані свічки, наприклад з апельсином, корицею або хвоєю, створять ідеальну новорічну атмосферу.
Сніжинки
Зараз можна знайти прикраси на будь-який смак, в тому числі і сніжинки. Їх можна наклеїти куди завгодно, на вікна, на стіни, або, більш оригінальний варінт, привʼязати до них нитку та за допомогою скотчу прикріпити їх на стелю. Це створить враження, ніби вони левітують в повітрі.
Вінок
Новорічний вінок, як в американських фільмах, що зазвичай вішають на двері, також допоможе зберегти затишок та новорічний настрій.
Ялинка з фото
Новий рік, для більшості, сімейне свято. Тому гарним варіантом буде зробити ялинку з сімейних фото. Це не тільки збереже новорічний настрій, а й створить атмосферу близькості.